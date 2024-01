Carrerese, esonerato Del Canto: in pole per sostituirlo c’è Antonio Calabro

Nel girone B di Serie C la Carrarese ha esonerato il tecnico Alessandro Del Canto. Il presidente Fabio Oppicelli ha deciso di cambiare dopo la sconfitta 2-3 allo “Stadio Dei Marmi” con l'Arezzo. Del Canto non ha diretto l’allenamento dei toscani gialloblù. La squadra partita con ambizioni di lottare per i vertici del campionato, ha deluso le aspettative con 35 punti in classifica dopo 21 giornate. Per il nuovo allenatore si fanno quattro nomi. Gennaro Volpe che fino settembre 2023 ha lavorato nella Virtus Entella in C. Marco Gaburro che nella scorsa stagione è stato al Rimini sempre in Lega Pro. Marco Marchionni che è stato il tecnico del Monterosi Tuscia per due stagioni. Nonostante questi nomi, abbastanza noti nella categoria, il preferito della società è Antonio Calabro. L'ex Catanzaro vanta oltre 160 presenze nella terza divisione professionistica, con un passato importante anche in Serie B nel 2018 a Carpi. Seguiranno aggiornamenti.