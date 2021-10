Campobasso-Bari: aumenta la capienza del settore ospiti del “Nuovo Romagnoli”

Aumenta la capienza del settore ospiti dello stadio "Nuovo Romagnoli" di Campobasso. Contro il Bari la disponibilità di tagliandi passa da 250 a 491. Gli stadi della Serie C cominciano a colorarsi sempre di più

"A seguito di verifica da parte delle Autorità competenti e di nuova riunione del GOS, l’iniziale disponibilità di 250 tagliandi per il Settore Ospiti dello stadio ‘Nuovo Romagnoli’ per assistere alla gara Campobasso-Bari, 9a giornata del Girone C, in programma domenica 17 ottobre alle 14:30, è stata aumentata a 491 unità (disponibili in modalità online e sul circuito PostoRiservato). Si ricorda che per l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti, disponibili sino alle 19:00 di sabato 16 ottobre, non è necessario alcuno strumento di fidelizzazione; disposto il divieto, per i residenti nella città di Bari e nell’intera area metropolitana, di acquisto di biglietti in settori diversi da quello riservato agli ospiti".