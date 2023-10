Brindisi-Juve Stabia 1-1: gli uomini di Pagliuca non riescono ad allungare in vetta

Termina la settima giornata del campionato di Serie C girone C. Il match in programma al Fanuzzi quest'oggi alle ore 18:30 era quello tra il Brindisi e la Juve Stabia. Obiettivi opposti per le due compagini. I padroni di casa volevano cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione; gli ospiti, invece, volevano allungare sulle inseguitrici e consolidare la loro posizione in classifica. La partita inizia subito a mille con le Vespe che al 17' guadagnano un rigore trasformato da Candellone. Nei festeggiamenti per il gol però, si genera un parapiglia che porta all'espulsione di Romeo tra le fila dei gialloblù. Nella ripresa girandola di cambi per le due formazioni con mister Danucci e Pagliuca che cercano di trovare la mossa vincente dai cambi. Al 52' pareggiano i pugliesi con il difensore Bruno Valenti, ex di Rotonda e Licata al suo secondo gol tra i professionisti dopo quello rifilato all'Audace Cerignola nella sconfitta subita per 3-1. Tra le fila dei biancoazzurri entra al 71', Cristian Galano ex Bari che dopo appena nove minuti dal suo ingresso in campo si fa espellere facendo tornare in parità, oltre al risultato, anche gli uomini sul terreno di gioco. Il match nei minuti conclusivi non è stato degno di colpi di scena e la gara è terminata 1-1. Con questo risultato i pugliesi escono momentaneamente dalla zona retrocessione in concomitanza con la Casertana; campani a più uno sul Benevento di Andreoletti secondo che cerca di mettere fiato sul collo alla società capitanata dai Langella.