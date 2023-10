Aurelio, parla l’agente: “Rinnovo? Aspettiamo il Palermo. Giuseppe è entusiasta”

"Il Palermo lo sta valorizzando, lui si trova benissimo, è entusiasta della città e dell'ambiente. Sono certo che presto renderanno equo il trattamento di Giuseppe rispetto al gruppo. Questo è importante, rende tutti contenti e felici al fine del raggiungimento di un obiettivo così importante. Adeguamento del contratto? Concretamente no, non vi è alcuna trattativa. Restiamo in attesa, ci aspettiamo la chiamata del Palermo. Se qualcuno busserà alla porta del Palermo in sede di calciomercato? Nel calcio ci sono talmente tante variabili che è difficile dirlo da qui a gennaio. Lui si trova benissimo a Palermo, spero di sentire presto i dirigenti per rendere ancora più armoniosa questa convivenza", le sue parole.