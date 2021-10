Bari, De Laurentiis: “In Serie C tante difficoltà. Multiproprietà? Forte limitazione”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, si è espresso riguardo la partenza sprint dei biancorossi, in testa alla classifica del girone C di Serie C. Il patron si sofferma anche sulla questione multiproprietà

Il numero uno del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Rai Sport riguardo il momento brillante che sta attraversando la squadra biancorossa, attualmente in testa alla classifica del girone C di Serie C, da imbattuto, a quota 20 punti, soffermandosi anche sulla questione multiproprietà, vietate dalla FIGC a partire dal 2024: "In C ci sono tante difficoltà, in primis c'è un unico posto per andare in B. Bisogna essere ignoranti ma intelligenti. È un gioco rosso ma difficile, giocando in maniera intelligente non prendi il cartellino rosso ma lo fai prendere agli altri. Questa città ha un grande cuore e per la responsabilità che sento devo performare a tutti i costi. Da anni attendono il traguardo della B, vorrei festeggiarlo abbracciando tutti. Poi costruiremmo un altro campionato di successo. Vorrei leggere molto bene la norma, quindi con gli avvocati capiremo cosa impugnare. Al momento si è posto un grande limite temporale a chi ha investito forti somme. Una famiglia come la nostra o altri imprenditori che versano milioni di euro per supportare il mondo del calcio riceve una limitazione gigantesca. Non discuto il concetto delle multiproprietà ma dare un limite temporale per modificare il proprio asset secondo me è molto scorretto".