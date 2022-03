Baldini: “Non sottovaluteremo Fidelis Andria. Turnover? No cambi obbligati, Fella…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini

Dopo il convincente successo maturato contro l'Avellino, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la Fidelis Andria nella sfida valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C. A presentare l'appuntamento di domani pomeriggio al "Renzo Barbera" è il tecnico della compagine siciliana, Silvio Baldini , intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"Turnover? Non ci saranno cambi obbligati.Fella e Accardi erano gli unici indisponibili e hanno recuperato, solo De Rose sarà squalificato, poi ci siamo tutti. È una partita importante, che deve dare continuità alla vittoria di Avellino. Chiunque farò giocare sono sicuro che farà bene. Non credo che sottovaluteremo l'avversario, l'unica cosa che chiedo è di tenere una certa intensità negli allenamenti. Da Avellino siamo tornati in nave, riposando bene. Ieri abbiamo fatto un allenamento non defaticante ma per battere la Fidelis. Ho detto ai ragazzi di allenarsi pensando di aver perso con l'Avellino, in modo tale da aumentare la voglia. In più domani ci saranno tanti tifosi in più rispetto alle altre volte, quindi un motivo in più per fare bene".