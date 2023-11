Avellino, Perinetti: “Siamo un’ottima squadra. Favorito il Benevento, hanno rosa top”

L'Avellino sta risalendo la china. Dopo un inizio complicato con conseguente esonero del tecnico Massimo Rastelli, è stato scelto come suo successore Michele Pazienza, ex mister dell'Audace Cerignola. La mano del nuovo coach si è notata e ne hanno giovato i risultati. Campani terzi a quota ventiquattro punti a quattro distanze dalla capolista Juve Stabia. Il responsabile dell'area tecnica dei biancoverdi, Giorgio Perinetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Ufita sugli equilibri che si sono palesati nel Girone C della Lega Pro e di come i Lupi s'inseriscono in tale contesto: "Noi abbiamo una rosa importante, credo che il Benevento, a forza, debba essere considerata la favorita del girone. Una squadra che scende dalla B alla C, con giocatori costruiti per andare in A, debba essere la favorita. Il Benevento ha una rosa di altissimo livello".