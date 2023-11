Avellino, Pazienza: “Se sono qui è anche merito dell’Audace Cerignola, stagione…”

Michele Pazienza, tecnico dell'Avellino, ha rilasciato dichiarazioni sulla sua avventura con l'Audace Cerignola

L'Avellino da quando è diventato allenatore Michele Pazienza, ha racimolato molti punti. Secondo posto a tre punti dal primo posto. Premiato in occasione del Festival del Calcio Italiano il tecnico dei lupi, ex Audace Cerignola, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com:

"Per me è un bellissimo riconoscimento, arrivato anche grazie a tante persone che hanno lavorato dietro le quinte, dai giocatori alla dirigenza e al direttore sportivo Di Toro che mi ha accompagnato in questo percorso. Se sono qui è il merito è anche loro".

OLTRE LE ASPETTATIVE AD AUDACE - "Probabilmente è proprio questo che mi ha portato ad avere questo riconoscimento, in una piazza che vive di calcio siamo riusciti a ottenere la promozione in Serie C e poi i playoff andando oltre le aspettative".

SUBENTRARE A STAGIONE IN CORSO - "Non mi aspettavo di rimanere fermo ma fa parte del mio lavoro, può succedere nel calcio. Non è semplice subentrare ma con la piazza c'è stato un impatto importante con tutte le componenti. Ho trovato un terreno fertile e una squadra con valori importanti, ora bisognerà lavorare per crescere ancora di più fino all'ultima giornata e cercare di centrare l'obiettivo".

