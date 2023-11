Avellino-Giugliano, Sgarbi: “Loro bravi a trovare gli altri due gol, avversari…”

"Il Giugliano ha fatto una partita diversa rispetto alla Virtus Francavilla perché ha provato sempre a giocare e ci veniva a prendere alti. Quando vieni in casa di una delle pretendenti si sà, perdi tempo. Però questo è, bisogna stare più attenti". Sul prossimo turno che vede l'Avellino far visita al Picerno, Sgarbi ha precisato: "Tanti miei compagni che hanno già giocato su quel campo mi hanno detto che per loro è un punto di forza, campo piccolino dove loro si esprimono bene e riescono a segnare tanto. Per noi varrà come reazione a questa sconfitta".