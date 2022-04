Vicenza, out Brocchi: l’ex Catania Baldini in pole a pochi giorni dal fallimento

Con una nota pubblicata nella serata di lunedì, il Vicenza ha ufficializzato l'esonero di Cristian Brocchi. Al suo posto, pronto l'ex Catania Francesco Baldini

Questa la nota ufficiale con cui il Vicenza ha sollevato dall'incarico l'ormai ex allenatore Cristian Brocchi. Fatale per il tecnico classe 1976 la sconfitta contro il Benevento e, soprattutto, la zona salvezza in classifica distante ben nove lunghezze. Al posto di Brocchi, secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il Vicenza sarebbe vicino a chiudere la trattativa con Francesco Baldini, ormai ex allenatore del Catania dopo il fallimento del club etneo. Il suo tesseramento da parte del Vicenza è lecito. Nel caso di fallimento, il settore tecnico infatti dà la possibilità, in questo caso a Baldini, di allenare subito un'altra squadra. La firma è fissata per le prossime ore. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...