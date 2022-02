Vicenza, l’ex Palermo Rigoni saluta: “Ho deciso di chiudere qui”

Luca Rigoni dice addio al calcio giocato. L'ex centrocampista del Palermo, attualmente in forza al Vicenza, ha annunciato il suo ritiro

Luca Rigoni , ex centrocampista di Palermo e Genoa , saluta il calcio giocato all'età di 37 anni. Attualmente in forza al Vicenza in Serie B , la mezzala ha annunciato il suo addio in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Voglio ringraziare il dg e il ds. È stata una decisione soffertaalla quale ho pensato a lungo in questi giorni. Ho deciso di terminare la mia carriera da calciatore, credo sia arrivato il momento giusto. Ringrazio però questa società per la bellissima opportunità di finire la mia carriera qui, dove tutto è cominciato. Credo sia stata una grande carriera e terminarla qui è sempre stato il mio sogno e per questo ringrazio la proprietà che me l’ha concesso. Termina la mia carriera da giocatore ma intraprenderò con la società un percorso, in questi mesi seguirò il ds per un percorso formativo e poi da luglio vorrei intraprendere un percorso come insegnante per i futuri calciatori di questa società, ai quali cercherò di trasmettere le mie idee e i miei valori, per essere un buon allenatore. Ho girato l’Italia e sognato ad occhi aperti con una grande carriera. Poi la mia scelta è stata di tornare qui per concludere la carriera, una scelta bella e romantica".