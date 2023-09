Venezia-Palermo, la partita degli ex: Jajalo contro Stulac. Di Mariano e Ceccaroni…

Sfida in cabina di regia tra due grandi ex delle rispettive formazioni. Venezia e Palermo è il confronto delle vecchie conoscenze.

Così come nella sfida contro l'Ascoli, anche nella prossima trasferta a Venezia scenderanno in campo diversi "ex", stavolta con un maggior numero dal lato rosanero. Non sono pochi, infatti, i calciatori della rosa attuale del Palermo che hanno vestito la maglia arancioneroverde nella propria carriera.

Scenderà in campo solamente un ex dal lato Venezia in questo match infrasettimanale ma il suo apporto alla causa rosanero nella sua militanza in Sicilia non è stato di poco conto. Mato Jajalo ha raccolto con il Palermo ben 147 presenze, distribuite dal gennaio del 2015 sino a giugno del 2019 tra Serie A e B, mettendo a segno sei reti. Confronto diretto con l'attuale regista delle aquile, Leo Stulac, il quale ha invece vestito la maglia lagunare in 43 occasioni dal 2016 al 2018 con nove gol all'attivo, di cui uno realizzato proprio al Palermo.