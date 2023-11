Ternana, la carica di Favilli: “Con il Palermo come una finale. Non temiamo nessuno”

La Ternana è penultima ed è chiamata a rialzarsi contro il Palermo. L'ex Juventus Favilli è pronto per il match contro i rosanero.

Andrea Favilli, attaccante della Ternana in prestito dal Genoa, è carico per la prossima sfida di campionato contro il Palermo, in programma questa domenica alle 16:15 allo stadio "Liberati". L'ex Juventus e e Verona ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport soffermandosi su alcuni temi caldi in casa rossoverde. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, partendo dalla nuova guida tecnica:

"Con Breda è cambiato qualcosa intanto a livello tattico, come s’è visto a La Spezia con Falletti trequartista e due mediani. Ci siamo trovati bene, Cesar si è trovato nella sua posizione con i giocatori messi nel proprio ruolo. Poi lavoriamo sull’intensità a livello fisico. Il mister crede molto in questa squadra e noi lo stiamo seguendo. Siamo coscienti che stiamo facendo meno di quanto potremmo. La squadra ha qualità e dobbiamo invertire il trend. Va fatto subito, siamo sulla strada giusta e ne usciremo presto tutti assieme".

La sfida contro il Palermo - "Vale tanto. Dovremo cercare di fare quanti più punti nelle 6 partite che restano dell’andata. In casa contro i rosanero sarà fondamentale, in fondo ognuna lo è fino a gennaio. L’affronteremo come se fosse una finale e ci stiamo preparando per questo. Loro sono stati costruiti per vincere il campionato, sono molto forti. Ma non temiamo nessuno, sappiamo che se restiamo tutti uniti e convinti possiamo fare risultato contro chiunque. Siamo concentrati per tornare a vincere".

Due punti in cinque gare - "Bisogna togliere questa negatività attorno alla squadra. Accade quando non arrivano i risultati e incidono le rimonte che abbiamo subito all’ultimo minuto. Dobbiamo lavorare in settimana, la medicina è questa".

