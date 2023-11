Ternana-Palermo, la sfida dei doppi ex: da Miccoli e Migliaccio a Rispoli e La Gumina

Questi i doppi ex più significativi del confronto tra Ternana e Palermo, con le due squadre che si sfideranno domenica alle 16:15 in Serie B

In vista della prossima partita di Serie B 2023-2024 tra Ternana e Palermo, ai tifosi di entrambe le squadre possono balzare alla mente alcuni giocatori che hanno militato sia in rossoverde sia in rosanero. Ecco alcuni dei più significativi doppi ex:

Dando uno sguardo ad un passato non troppo lontano, Alberto Brignoli ha lasciato complessivamente ricordi positivi ad entrambe le tifoserie. A Terni, l'attuale portiere del Panathinaikos ha trovato la giusta fiducia da parte del club raccogliendo oltre cento presenze dal 2012 al 2015, conquistando anche le attenzioni da parte della Juventus che lo acquistò poco dopo. Nella stagione di Serie B 2018-2019 a Palermo, l'estremo difensore, noto per aver realizzato un gol in Serie A con la maglia del Benevento, ha disputato un buon campionato alla difesa dei pali rosanero, culminato tuttavia con il fallimento della società targata Tuttolomondo.

Una grossa fetta della carriera di Andrea Rispoli è sicuramente legata ai colori rosanero, con ben 134 presenze raccolte condite da dodici reti. L'ex Parma è passato da Terni in prestito nella stagione 2013-2014 nel campionato di Serie B vinto proprio dal Palermo guidato da Beppe Iachini, tecnico che avrebbe ritrovato nell'annata successiva. Il laterale classe 1988 è rimasto in Serie B vestendo tutt'ora la maglia del Cosenza.

Probabilmente uno dei calciatori più apprezzati e meglio ricordati dalla tifoseria palermitana, Giulio Migliaccio si è distinto in carriera per leadership, spirito di sacrificio e specialmente dominio sul gioco aereo grazie ad una splendida elevazione. Una stagione e mezza per l'ex centrocampista con la maglia della Ternana in Serie B tra il 2003 ed il 2005. Con il Palermo, Migliaccio ha totalizzato ben 177 presenze condite da dieci reti tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Oggi, l'ex numero 8 rosanero, è il direttore dell'area tecnica della Salernitana.

Fin da giovanissimo di proprietà del Palermo, Antonino La Gumina aveva raccolto briciole di minutaggio in Serie A in maglia rosanero prima di essere mandato in prestito proprio alla Ternana nella stagione 2016-2017, realizzando due reti in diciassette presenze in maglia rossoverde. Rientrato alla base, l'attaccante palermitano attualmente in forza alla Sampdoria è stato uno dei trascinatori della formazione di Roberto Stellone nella seconda parte di stagione, culminata con la finale dei playoff di Serie B persa contro il Frosinone. Proprio in unTernana-Palermo della stagione 2017-2018, La Gumina realizzò una doppietta decisiva per il 2-3 finale del "Liberati".

Dulcis in fundo, l'ultimo doppio ex che andremo a ricordare in questo articolo è proprio Fabrizio Miccoli. Il miglior realizzatore della storia del Palermo ha scritto una pagina significativa della propria carriera anche a Terni, club in cui si è trasferito allontanandosi dal suo Salento all'età di diciannove anni. Con la maglia rossoverde, l'ex capitano rosanero ha raccolto ben 135 presenze condite da 35 reti, tutte in Serie B. In Sicilia è arrivata la consacrazione del classe 1979 che si è dimostrato uno dei migliori calciatori della storia del club, siglando 81 gol in 179 presenze.

