Gazzetta dello Sport: “Palermo soffre squadre di bassa classifica. Ora serve svolta”

I rosanero hanno avuto a disposizione cinque partite di cui quattro in casa, tutte con squadre della classifica “di destra”, ma ne hanno vinta solo una perdendone tre. Il prossimo incontro del Palermo si disputerà a Terni contro i rossoverdi in seria difficoltà che stazionano al penultimo posto. L'apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra proprio sulla difficoltà della formazione di Eugenio Corini ad affondare il colpo e portare a casa il bottino pieno contro squadre sulla carta alla portata.

"Il fatto che il problema della sofferenza con le squadre in difficoltà di classifica si sia riproposto a distanza di pochi mesi, a dispetto dell’ imponente campagna acquisti estiva che ha profondamente rivoluzionato l’organico, è un altro aspetto che lascia poco tranquilli", sottolinea la rosa, ribadendo come questa lacuna si sarebbe dovuta colmare quest'anno specialmente in virtù del calciomercato stellare della scorsa finestra estiva. Dopo due settimane di sosta utili a rimettere in chiaro le idee, il Palermo non può più sbagliare contro la Ternana che ha recentemente cambiato guida tecnica, con Cristiano Lucarelli volato a Catania mentre le "Fere" sono ora sotto il comando di Breda.