GdS: “Rebus verso Ternana-Palermo. Valente, Insigne e Di Mariano in ballottaggio”

Corini non può sbagliare contro la Ternana e dovrà schierare il miglior Palermo possibile per conquistare tre punti fondamentali.

L'apertura odierna del Giornale di Sicilia si concentra su una delle decisioni che dovrà prendere mister Eugenio Corini in vista della sfida del "Liberati" contro la Ternana, in programma questa domenica alle 16:15. Come aculeo destro del proprio tridente, il tecnico di Bagnolo Mella in questa stagione si è affidato prevalentemente a Roberto Insigne, acquisto sulla carta top della scorsa finestra di calciomercato estivo ma che sul campo sta deludendo le aspettative. L'ex Frosinone ha gonfiato la rete solamente una volta in questo campionato, più precisamente alla quarta giornata contro la Feralpisalò.

Contro il Brescia, unica partita vinta dai rosanero nell'ultimo mese, era stato schierato sulla corsia alta di destra Nicola Valente, pupillo della tifoseria palermitana da ormai quasi quattro anni, con il numero 30 rosanero autore dell'assist vincente per il colpo di testa di Coulibaly. Tuttavia, nella sfida sportivamente tragica per i rosanero contro il Cittadella, Corini era tornato ad affidarsi nuovamente ad Insigne che ha riscontrato alcune difficoltà nell'attaccare gli spazi, come d'altronde l'intera formazione siciliana. Da non dimenticare anche la presenza di Francesco Di Mariano, jolly del reparto avanzato, che potrebbe agire anche a destra nonostante il suo ruolo preferito sia quello di ala sinistra. Il favorito sembrerebbe comunque Insigne, nonostante il rendimento non esaltante dimostrato sino ad ora. Il numero dieci palermitano è anche in ballottaggio con Leonardo Mancuso per una maglia da titolare sulla corsia opposta, mentre al centro sarà immancabile la presenza del capitano Matteo Brunori.

A prescindere da chi scenderà in campo dal primo minuto a Terni, i tifosi rosanero si aspettano una svolta a livello qualitativo oltre che ad ovviamente l'intera posta in palio, specialmente dopo le due settimane di riflessione che saranno servite a mister Corini per schiarire le idee dopo un mese complicato in cui è arrivata solo una vittoria.

