Ternana-Palermo, tegole per Corini. Vasic, Ceccaroni e Di Francesco verso il forfait

Non c'è ancora un pieno recupero per i tre giocatori rosanero che dunque non dovrebbero risultare tra i convocati di Ternana-Palermo.

Sono attualmente tre i calciatori del Palermo indisponibili in vista della sfida del "Liberati" contro la Ternana, in programma questa domenica alle 16:15. In settimana, hanno lavorato con cura verso il proprio rientro Aljosa Vasic, Pietro Ceccaroni e Federico Di Francesco ma, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nessuno dei tre sembrerebbe essere pronto per la trasferta contro i rossoverdi.

L'attaccante arrivato dal Lecce sembrava essere fiducioso circa il proprio rientro ma c’è ancora un decorso da concludere per guarire dal problema al polpaccio e dunque mister Eugenio Corini lascerà riposare il suo numero 17. Per quanto riguarda il centrocampista serbo prelevato dal Padova, c’è stato un riacutizzarsi del fastidio della vecchia cicatrice al retto femorale che lo aveva costretto ad interrompere anzitempo la propria partita con il Lecco. Ceccaroni, infine, aveva riscontrato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra che lo terrà fermo ai box ancora per qualche altra partita.

Nell'undici titolare di Terni, il Palermo verosimilmente schiererà al posto di Ceccaroni e Di Francesco rispettivamente Ivan Marconi ed uno tra Leonardo Mancuso e Francesco Di Mariano, mentre a centrocampo sono molteplici le opzioni a disposizione per il tecnico di Bagnolo Mella.

