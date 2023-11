Palermo, La Repubblica: “Ternana, Catanzaro e Parma. Corini si gioca il futuro “

Palermo che prepara il rilancio nel suo quartier generale, il centro sportivo di Torretta. Dopo la sosta, utile a confrontarsi, compattarsi e comprendere l'origine dell'involuzione evidente dell'ultimo mese, la squadra di Corini lavora alacremente per ritrovare smalto, convinzione e soprattutto punti pesanti in classifica. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" fa il punto su mosse di Corini e calciatori disponibili in vista del match contro la Ternana di Roberto Breda. Niente da fare per Di Francesco, niente miracoli o incaute forzature per l'ex Lecce, che il tecnico di Bagnolo Mella riavrà a disposizione presumibilmente per la gara successiva, l'anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie B in programma al Barbera venerdì primo dicembre. Idem per Vasic, il giovane talento serbo svolgerà lavoro differenziato per almeno altre due settimane ed i tempi per rivedere in campo l'ex Padova saranno più lunghi. In ragione di ciò, Corini vuole mettere a regime lo stato di forma di Di Mariano ed Insigne, il Palermo ieri ha molto lavorato sullo sviluppo delle trame offensive, nell'auspicio di conferire maggiore incisività ed imprevedibilità ad una proposta risultata piuttosto sterile e scolastica nelle ultime uscite. Corini auspica un salto di qualità da tutti i componenti della rosa, occhi puntati principalmente sul centrocampo, con Stulac ed Henderson che debono aumentare i giri del proprio motore e Coulibaly, tra i più in forma in assoluto, che potrebbe essere una pedina decisiva nel processo di svolta. A Terni deve necessariamente essere la gara del riscatto, dopo tre ko nelle ultime quattro, gli scivoloni interni contro Lecco e Cittadella, ed in ragione delle difficoltà evidenti degli umbri, ultimi in classifica in coabitazione con la Feralpisalò con appena sette punti conquistati in tredici gare. Un tris di partite, completate dagli incroci pericolosi contro Catanzaro e Parma, in cui probabilmente Corini si gioca il suo futuro sulla panchina del Palermo.