Palermo, Gds: “Mese caldo e incroci con le big, Corini, sfide verità in chiave mercato”

Palermo pronto ad affrontare un mese cruciale. Dopo aver cercato di compattarsi e ritrovarsi durante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, la compagine di Corini è attesa da sei impegni ufficiali ad alto coefficiente di difficoltà nei prossimi trenta giorni. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fotografa il calendario dei rosanero, sottolineando l'importanza delle prossime sfide che condurranno Brunori e compagni fino al termine del girone d'andata. Urge riscattare il periodo di crisi, ripartire di slancio e ripristinare gli equilibri virtuosi del primo scorcio di stagione. La prima tappa sarà quella di Terni, esame teoricamente abbordabile in ragione dell'ultimo posto in classifica degli umbri e del gap in termini di rosa che intercorre tra le due formazioni. La storia recente ci ha insegnato che il Palermo ha spesso manifestato inattese difficoltà e raccolto pochissimo contro squadre in crisi e che annaspavano nelle zone calde della graduatoria. Quindi la trasferta sul campo delle fere, freschi di cambio di guida tecnica con Breda che è subentrato a Lucarelli, nasconde mille insidie ed è da preparare con la massima cura sul piano tattico e motivazionale. Poi sarà la volta del Catanzaro, rivelazione del campionato, che farà visita alla squadra siciliana al Barbera il primo dicembre nell'anticipo serale della quindicesima giornata. Big match a seguire al Tardini sul campo della capolista Prama, quindi il Pisa di Aquilani al Barbera. Il girone d'andata si chiuderà con la sfia a due formazioni lombarde: trasferta a Como e match in stile boxing day, il 26 dicembre, al Barbera contro la quotata Cremonese di Giovanni Stroppa. Un ciclo di partite che sarà estremamente indicativo per dimensionare le reali ambizioni di vertice della formazione rosanero, testare i progressi dopo il frangente opaco dell'ultimo mese, trarre nozioni attendibili al fine di effettuare mosse funzionali e mirate per potenziare l'organico nel mercato di gennaio.