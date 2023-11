Bari, Polito sulla Serie B: “Tutti hanno difficoltà, guardate il Palermo”

"Il Bari da questa squadra avrà le basi per cercare di arrivare in A, come da programma societario", le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Ciro Polito.

Mediagol ⚽️️

"Tutti hanno difficoltà, guardate il Palermo", così il direttore sportivo del Bari Ciro Polito. L'ex calciatore del Catania è intervenuto ai microfoni di RadioBari per tracciare un bilancio della prima parte di stagione che ha portato all'avvicendamento in panchina tra Mignani e Marino. "I risultati sono frutto di un lavoro settimanale. Con la Feralpi abbiamo avuto un mezzo passo falso. È successo in passato - ammette Polito - e succederà in futuro. Non c’è una spiegazione, guardate che è successo in Frosinone-Cagliari. Forse abbiamo avuto un blocco mentale di 20 minuti. Allo stesso tempo riprendere la partita e provarla vincere è un segno di mentalità. Stiamo crescendo e stiamo diventando sempre più squadra”.

Sulla differenza con la precedente annata conclusasi con la sconfitta nella finale playoff contro il Cagliari: "La squadra sulla carta è più forte, lo ribadisco. Per migliorare il risultato dell’anno scorso bisogna fare i primi 2 posti. Quello che ho detto lo penso ancora, non rinnego niente. Veniamo da una stagione talmente travolgente che questo è un anno balordo. Stiamo reagendo bene e siamo aggrappati lì. Siamo una squadra forte, ma non è ancora quella che vorrei. I prestiti? Sono la cosa migliore. Non è detto che prendi un giocatore e fa bene: a Bari ci vogliono attributi. Vai a fare contratti e magari non rendono, li avresti sul groppone. Noi invece possiamo scegliere”.

Per il ds nell'organico del Bari ci sono le basi per puntare al salto di categoria: "Sibilli ad esempio è un valore aggiunto, abbiamo già il prezzo fissato con il Pisa e a campionato finito si va a prendere. Qua abbiamo dato 3 anni di tempo, se Cheddira e Caprile avessero fatto benino sarebbero stati giocatori confermati. C’è stato invece uno sbalzo incredibile - dichiara Polito -era difficile trattenerli. Partire da quel finale col Cagliari è dura. Caprile e Cheddira erano ragazzi sconosciuti, ma ormai fanno fa parte del passato. Abbiamo giocatori validi. Quest’anno c’è più pressione e si fa più fatica a far emergere un ragazzo. Da questa squadra si deve formare il Bari che deve andare in A. Il Bari merita la Serie A e quando ci arriverà la deve mantenere. Vorrei che la gente ci stesse più vicino”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.