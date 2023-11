Serie B, Ventura: “Bari ok con Marino. Palermo-Corini? Non si cambia se tifosi…”

“Il Bari dà segnali di crescita con l'avvento di Pasquale Marino? L’esonero probabilmente è una scelta che andava fatta prima perché se credi in un allenatore devi dargli tempo altrimenti non ha senso. Marino ha fatto quattro partite con due vittorie e due pareggi. Ora la squadra può acquisire una condizione fisica migliore. Sul piano operativo la società è stata brava a dare qualità alla rosa. Può ritagliarsi uno spazio nei playoff. Crisi Palermo? Peccato perché il Palermo aveva la possibilità di staccare gli avversari. Ha perso l’occasione ma la B è un campionato dove tutto ciò che succede ad ottobre lascia il tempo che trova. Il futuro si determina a marzo. Spero che facciano lavorare Corini serenamente, il cambio di allenatore non avviene certo perché una curva si lamenta dopo una partita: se è ancora in sella evidentemente per la società è nelle condizioni di poter guidare il Palermo. La società ha fatto spese notevoli. Palermo è una piazza importante ha aspettative. Il sorprendente esonero di Moreno Longo a Como? Moreno Longo è stato mio giocatore e mio collaboratore, mi dispiace. Non è stato certo allontanato per i risultati. Il messaggio del Como non è certamente positivo, nel calcio contano i risultati, la programmazione e la crescita dei giovani. Il resto sono chiacchiere da bar. Mi auguro per loro che non abbiano fatto un grande errore”.