Ternana-Palermo, Gds: “Festival degli ex, Coulibaly fu protagonista contro i rosa…”

Dopo la sosta subito un esame probante e attendibile per il Palermo convalescente di Eugenio Corini. La gara contro la Ternana del nuovo tecnico Breda, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia è già un bivio molto significativo per la compagine rosanero. Urge dimostrare che il trend negativo dell'ultimo mese è frutto semplicemente di cortocircuito momentaneo, tornando a livelli prestazionali, di compattezza e concretezza di assoluta eccellenza. La stagione precedente le sfide contro le fere portarono in dote appena un punto, conquistato la Barbera, e la sconfitta del Liberati fu una delle più cocenti e disarmanti per Brunori e compagni. Tra i calciatori più brillanti in quel match con allora la maglia della Ternana vi era Mamadou Coulibaly che oggi rappresenta un elemento fondamentale nel centrocampo di Corini. Il senegalese mostrò fisicità, qualità e disinvoltura nel disinnescare ogni costruzione avversaria e ribaltare il fronte rapidamente, premiando i movimenti degli attaccanti suoi compagni di squadra. Il peso specifico dell'ex Salernitana nel Palermo 2023-2024 è certificato dai numeri: rosa mai vittoriosi quando Coulibaly è stato assente per infortunio contro Spezia, Lecco e Sampdoria. Il rientro e l'esperimento tattico contro il Brescia, il gol decisivo ed una prestazione di livello da trequartista incursore in una sorta di 4-2-3-1. Anche contro il Cittadella, Coulibaly ha giocato una buona gara, sfiorando la rete a fine primo tempo e segnalandosi tra i migliori in campo nonostante la sconfitta in extremis patita dalla formazione siciliana. Dimenticare il netto tre a zero dello scorso anno e ripartire con decisione e nuova linfa, per non perdere contatto con la vetta e se possibile scalare qualche posizione in classifica. Il Palermo prova ad iniziare una nuova storia al Liberati, desideroso di invertire la tendenza che lo vede in difficoltà contro avversari in crisi o tecnicamente alla portata. Proprio come la Ternana, che ha vinto in una sola occasione in tredici giornate di campionato ed è ancorata in fondo alla classifica.