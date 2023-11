Palermo, Corriere dello Sport: “Ternana, Catanzaro e Parma, Corini rischiatutto…”

Corini a caccia di un'immediata inversione di tendenza dopo il periodo di crisi e la fiducia comunque incassata da proprietà e management del City Football Group. Tre sconfitte nelle ultime quattro, appena un apri ed una vittoria nelle ultime cinque gare. L'eco della contestazione dei tifosi dopo il ko interno contro il Cittadella risuona ancora ma, alla ripresa del torneo cadetto dopo la sosta, bisognerà provare a voltare pagina da subito. Impresa non semplice visto il calendario del Palermo, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Domenica pomeriggio rosanero di scena al Liberati di Terni contro la formazione umbra, che ha cambiato allenatore con l'approdo di Roberto Breda in panchina ed è già stata fatale ad Alvini, esonerato dallo Spezia proprio dopo la rimonta da doppio svantaggio al Picco contro Corrado e compagni- Ternana relegata in fondo alla classifica ma pur sempre avversario molto insidioso per il Palermo che raramente è riuscitoa convincere e far bottino pieno contro squadre teoricamente alla portata. Al Barbera arriverà poi il Catanzaro prima del big match con la capolista Parma. Un tris di fuoco per Corini che affronterà ogni match con un carico di pressione e tensione non indifferente, in modalità da dentro o fuori. Di Francesco dovrebbe tornare tra i convocabili già dalla trasferta in terra umbra, da valutare le condizioni di Vasic non ancora rientrato in gruppo. Corini dovrà certamente rinunciare a Ceccaroni dopo l'infortunio patito dall'ex Venezia contro il Lecco.,