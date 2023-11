Palermo, CdS: “Unità di crisi al lavoro”. Corini valuta soluzioni alternative

Riflettori puntati in casa rosanero in vista della sfida contro la Ternana, in programma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Mediagol ⚽️

"Palermo, unità di crisi al lavoro". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend contro il Cittadella. "Una volta rinnovata la fiducia al tecnico, è stata istituita una sorta di 'task force', coordinata da Corini con la supervisione della dirigenza, con l’obiettivo di far rientrare l’emergenza e intervenire con decisione sulle criticità emerse in quest’ultimo periodo. Le cose non vanno bene e, di conseguenza, è necessario attivarsi per cercare di invertire il trend", si legge.

"I rosanero, particolarmente carichi e concentrati, [...] sono perfettamente consapevoli che bisogna alzare l’asticella e dare di più. Lo sa bene anche Corini che sta toccando tutti i tasti confidando, dopo la sosta, in una risposta immediata da parte del gruppo". Domenica 26 novembre, alle ore 16:15, il Palermo sfiderà in trasferta la Ternana di Roberto Breda. Per l'occasione, Corini non dovrebbe fare grossi stravolgimento: confermerà la difensa a quattro ed il centrocampo a tre, ma potrebbe "valutare soluzioni alternative optando ad esempio per un 4-3-2-1 chiedendo magari ai suoi laterali d’attacco di agire più dentro al campo o per un 4-3-1-2 con un trequartista e una punta (Mancuso o Soleri) chiamata ad affiancare costantemente Brunori", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.