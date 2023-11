Palermo, Schillaci: “Tifo rosanero. In caso di sconfitta a Terni Corini rischierebbe”

Momento difficile in casa Palermo. Dopo la sconfitta contro il Cittadella, sono piombate numerose critiche nei confronti di tecnico e giocatori. Troppe le sconfitte al Renzo Barbera, così come il gioco che latita. Il City Group ha deciso di confermare Eugenio Corini il quale però dovrà dare risposte a partire dalla trasferta di Terni. Totò Schillaci, ex attaccante di Messina, Juve e Inter nonchè della Nazionale italiana ha parlato apertamente di ultima spiaggia per il mister di Bagnolo Mella qualora non riuscisse a fare risultato contro le Fere al "Liberati", queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sportitalia. Ecco le dichiarazioni ufficiali: