Foschi: “Corini ha già vinto in B, lo farà anche a Palermo. Noi insieme al Parma”

"Nel calcio parlare è facile. Se ci sono i risultati sei bravo ma se non vengono ci sono problemi. Le partite perse sono state strane, solamente il Cittadella ha vinto meritatamente. Il Palermo è sempre uscito a testa alta ma capisco la contestazione del pubblico". Lo ha detto Rino Foschi , intervistato ai microfoni del Giornale di Sicilia. L'ex direttore sportivo del Palermo ha affrontato i temi d'attualità in casa rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni:

Occorre tornare come a inizio campionato. Amo Palermo e il Palermo, è qualcosa di incredibile. Sono tifoso ancora oggi. Insieme al Parma ci siamo noi, sono convinto. Corini, ama Palermo e la città. Ha vinto lo farà anche a Palermo. Io sono ancora un tifoso. Promozione? Lotteremo insieme al Parma di Pecchia. Uno che lavora a Palermo, non può paragonarla a nessun’altra città. Nessuno è come questa squadra. Credo in loro, credo in Corini e nel lavoro che ha fatto la società”.