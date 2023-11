Liverani: “Parma, Venezia e Palermo le favorite. Esoneri? Nel calcio poca pazienza”

L'ex centrocampista del Palermo, oggi allenatore, vede i rosa ancora in corsa per la Serie B. Liverani si sofferma anche sui numerosi esoneri.

Fabio Liverani, ex tecnico di Lecce e Cagliari tra le altre nonché ex centrocampista del Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoB.com soffermandosi sui temi caldi della cadetteria. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

"Parma, Venezia, Palermo e Cremonese favorite? Credo che siano queste le squadre più forti del campionato, quelle destinate a contendersi la promozione. Già nove panchine saltate in Serie B? Purtroppo nel calcio c'è sempre meno pazienza nei confronti dell'allenatore al quale si sceglie di affidare la squadra all'inizio della stagione. Tra i calciatori che mi hanno impressionato di più direi Bernabè del Parma, Coda della Cremonese, Vignato e Lisandro Tramoni del Pisa; peccato per l'infortunio occorso a Matteo Tramoni perchè, altrimenti, sarebbe stato il suo anno. Quanto alla squadra, il solito Cittadella nella sua totalità".

L'accostamento allo Spezia prima dell'accordo con D'Angelo - "Parlare di quello che poteva essere non fa parte di me, posso dire però che è capitato di avere incontri e parlare con alcune società, ma non abbiamo trovato sintonia; e non parlo dello Spezia nello specifico, ma in generale. Detto ciò, ritengo che lo Spezia abbia un organico da playoff, quindi si riprenderà sicuramente".