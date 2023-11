Cittadella, Baldini: “Vittoria a Palermo vuol dire consapevolezza dei nostri mezzi”

Sulla via del recupero dopo un lunghissimo infortunio, Baldini da spettatore ha gioito per la vittoria del suo Cittadella contro il Palermo.

Enrico Baldini , attaccante del Cittadella sulla via del recupero da un lungo infortunio, è stato intervistato da “Il Mattino di Padova” soffermandosi anche sulla sorprendente vittoria dei veneti in casa del Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Stiamo bene e c’è entusiasmo. Se una squadra va a vincere a Palermo in quel modo, vuol dire che ha consapevolezza dei suoi mezzi. Per fortuna dopo due annetti così così siamo tornati a stare vicini alle zone alte. Ovviamente il primo pensiero deve essere la salvezza, ma credo che si possa puntare a qualcosina in più. Io sinceramente ci spero e lavorerò con questo obiettivo".