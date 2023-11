Palermo, Gds: “Di Mancuso ultimo gol attaccanti su azione, Corini cerca soluzioni”

Diverse sfumature di una crisi trasversale ed inconfutabile, con tre ko nelle ultime quattro uscite ed appena quattro punti racimolati in cinque match. Il Palermo vuole uscire fuori dall'impervio e buoi tunnel in cui si è infilato, provando a ritrovare luce, identità e coordinate già dalla trasferta di Terni. Per tornare a marciare speditamente anche in classifica, la squadra di Corini dovrà poter contare sui gol degli attaccanti. La manovra offensiva si è palesemente involuta e le ripercussioni sul piano realizzativo sono state tangibili e deleterie. L'edizione odierna del giornale di Sicilia si sofferma su una curiosa statistica: autore del raddoppio al Braglia, su assist di Brunori, Mancuso è stato l'ultimo attaccante ad andare in gol su azione in casa rosanero nel match interno contro lo Spezia. Poi il nulla da parte dei componenti del reparto offensivo di Corini. Il pari in extremis contro i liguri è frutto di una magia balistica su palla inattiva di un playmaker come Leo Stulac, contro il Lecco nell'inatteso scivolone al Barbera, Brunori ha fatto centro in pieno recupero, accorciando inutilmente le distanze, ma solo su calcio di rigore. Niente acuti dei componenti del tridente nelle sconfitte di misura contro Sampdoria e Cittadella, addirittura uno zero desolante alla voce tiri nello specchio della porta contro la formazione veneta. Zero gol su azione da qualche settimana per gli attaccanti del Palermo ma anche pochissime situazioni in cui la squadra ha costruito occasioni propizie per consentire loro di battere a rete con pericolosità. Oltre ad un calo vistoso in termini di equilibri collettivi e solidità nella fase di non possesso, Corini deve fare i conti anche su una preoccupante sterilità offensiva della sua squadra. Tra le principali criticità fa risolvere c'è anche il digiuno di reti su azione di Brunori e gli altri compagni di reparto, a cominciare proprio dalla delicatissima sfida contro la Ternana di Breda.