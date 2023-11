Palermo, Stefania Petyx aggredita al Barbera: minacce ad inviata Striscia la Notizia

Non tutti i commercianti emettono gli scontrini. Fenomeno evidente per alcune zone franche come gli stadi, in cui abbondano venditori abusivi di bibite. Il tutto documentato dall'inviata del Tg satirico di Canale 5 che dilaga non solo a Palermo ma anche a Milano e Roma. "Veniamo da Napoli. Siamo semprequi", spiegano alcuni venditori fuori dallo stadio San Siro di Milano, "...Ci facciamo quasi tutte le partite di 'cartello' e d'estate poi concerti, gay Pride…". "Vendiamo la birra a 2 euro contro i 3,50 dei baracchini ufficiali", spiega un abusivo fuori dallo stadio Renzo Barbera di Palermo.