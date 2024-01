Taibi: “Anche Palermo e Cremonese per la A, rosa non troppo attardati. Modena…”

Palermitano purosangue, ex portiere di straordinario livello che ha difeso i pali di top club europei come Milan e Manchester United, poi direttore sportivo competente, caparbio e dalla spiccata personalità. Massimio Taibi, ex ds della Reggina, analizza il campionato di Serie B. Dalla lotta per la A fino allo Spezia in zona retrocessione, passando per il Modena. Di seguito, le sue parole: