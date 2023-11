Spezia, Alvini verso l’esonero dopo pari con la Ternana. In pole Iachini e D’Angelo

Le "aquile" in Serie B sono sempre più in crisi. Oltre al Palermo, anche lo Spezia sta attraversando un momento complicato. Dopo il pareggio che aveva iniettato fiducia nella squadra ligure, sono arrivati tre "X" e una sconfitta. Troppo poco per una formazione che deve lottare pe non retrocedere. Per questo secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è probabile l'esonero nelle prossime ore per Massimiliano Alvini. Questo lunedì si svolgerà un summit tra dirigenza e staff per confermare questa decisione.