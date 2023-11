Palermo-Cittadella 0-1, pagelle dei quotidiani: Coulibaly ok, male Brunori e Insigne

Terza sconfitta nelle ultime cinque gare con il Palermo di Eugenio Corini che delude ancora i propri tifosi cadendo in casa contro il Cittadella, non rendendosi quasi mai pericoloso davanti alla porta di Kastrati. Tra i giocatori rosanero meno punzecchiati dalla stampa c'è Mamadou Coulibaly, matchwinner contro il Brescia ed autore di una prestazione sufficiente contro i veneti, dettata dalla sua grande intensità e dinamicità. Delude ancora una volta capitan Matteo Brunori, oltre che gli altri attaccanti come Roberto Insigne, Leonardo Mancuso e Francesco Di Mariano. In difesa restano a "galla" i due centrali Fabio Lucioni ed Ivan Marconi.