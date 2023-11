Palermo, Gds: “City Group rifletta. Piazza addita Corini, ma staff e calciatori…”

La crisi del Palermo sviscerata in tutti i suoi contorni dall'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il quotidiano regionale pone l'accento sul fragore della prima vera contestazione dei tifosi nell'era City Football Group. Una rumorosa manifestazione di dissenso che ha investito la squadra ma soprattutto il tecnico, esortato a fare un passo indietro dopo la terza sconfitta in quattro partite e l'evidente involuzione della squadra dopo la precedente sosta di campionato. Il modus operandi di proprietà e management della holding è piuttosto chiaro, non si agisce di pancia e d'istinto ma ponderando accuratamente ogni aspetto a medio-lungo termine. Ciò nonostante, il CFG una riflessione profonda in relazione alla situazione attuale deve pur farla, principalmente per un paio di ragioni. i lauti investimenti compiuti sul mercato in estate da tutelare, ad oggi la squadre pare non avere più identità e non corre. Le criticità ambientali in prospettiva, in caso di conferma di Corini, scenario probabile, il Palermo si ritroverà a giocare in una piazza che ritiene il tecnico unico responsabile di questo andazzo. Chiaramente, sottolinea l'approfondimento del quotidiano cartaceo, in una crisi del genere tutte le componenti hanno la loro parte di responsabilità. In primis i calciatori, protagonisti sul rettangolo verde. Dov'è finita la grinta che sopperisce ai limiti tecnici? Le partite possono vincersi anche in altro modo ma nelle ultime uscite certe doti caratteriali non sono più emerse. Anche lo staff che cure l'aspetto atletico deve farsi due domande, la squadra appare in affanno e corre palesemente meno degli avversari. Il calendario offriva un assist per4 spiccare il volo, quattro gare casalinghe su cinque, invece la squadra ha smarrito identità e certezze, dilapidando un patrimonio di entusiasmo e complicando la sua classifica. La sosta giunge propizia e nulla è ancora compromesso, ma è chiaro che non è questa la strada maestra per la A. Se si ripartirà da Corini - chiosa il Gds - bisognerà rimettere insieme i pezzi.