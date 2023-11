Palermo, Corriere dello Sport: “Corini sfiduciato dai tifosi. Club lo lascia solo…”

Palermo in caduta libera. I numeri certificano involuzione palese e crisi inconfutabile della formazione rosanero che contro il Cittadella incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento estremamente critico attraversato dalla compagine di Corini, che ha ceduto il passo per la terza volta al Barbera, tra le mura amiche, ad un avversario obiettivamente alla sua portata. Palermo confuso, atleticamente sgonfio e timoroso, autore di una prova calcisticamente modesta ed incapace di concludere pericolosamente verso la porta avversaria. Unica chance un colpo di testa di Coulibaly in chiusura di prima frazione, poi il nulla con Kastrati che non ha dovuto effettuare una sola parata e il Cittadella che ha dominato la ripresa. Gol veneto che era nell'aria ed è giunto all'ottavo minuto di recupero grazie al colpo di testa di Pandolfi. Il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come ormai la crisi sia aperta e nessuno può ignorare i riscontri impietosi del campo, in primis la società chiamata ad una profonda riflessione. Corini, ieri squalificato, ha visto dalla tribuna frantumarsi le antiche certezze il tecnico è di fatto sfiduciato dall'ambiente e da una larghissima fetta della tifoseria che ieri ha contesto squadra e tecnico a fine gara. Proprietà e management ribadiscono fiducia a Corini, ma di fatto lo lasciano sempre solo a rappresentare il progetto. La sosta servirà a chiarirsi le idee e provare a ripartire, serve una decisa inversione di tendenza per riprendere la marcia verso la conquista della promozione in Serie A.