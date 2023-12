Serie B, Sampdoria ko con la Feralpisalò. Pari tra Bari e Cosenza. Ok Pisa e Reggiana

Sono quattro le sfide andate in scena questo pomeriggio alle ore 16:15, valevoli per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. La Sampdoria è caduta clamorosamente in casa contro la FeralpiSalò, gara in cui è pesata l'espulsione nel primo tempo di Kasami. Medesimo risultato al "Druso" con la Reggiana corsara contro il SudTirol. Reti bianche al "San Nicola" con Bari e Cosenza che non si scalfiscono. Pisa di misura contro l'Ascoli. Di seguito risultati e classifica: