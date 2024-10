Serie B, Il Pisa per allungare, la Cremo per riconfermarsi: Tutto sul prossimo turno

L'analisi del prossimo turno di Serie B che comincierà venerdi 25 ottobre con la sfida tra Spezia e Bari al "Picco"

Mediagol ⚽️ 25 ottobre - 07:30

Sta per cominciare la decima giornata di Serie B, un'occasione per tante squadre di sfruttare la classifica corta per scalare posizioni o allungare sulle concorrenti.

SPEZIA-BARI venerdì alle 20:30 — La giornata inizia subito con una partita che si prospetta molto aperta. Da una parte i padroni di casa stanno stupendo e si trovano al secondo posto con 19 punti, non avendo mai perso. Il Bari invece arriva da sette risultati utili consecutivi dopo le due sconfitte iniziali, e si trova all'undicesimo posto con 11 punti. La sfida potrebbe essere molto chiusa, confrontandosi due delle migliori difese del campionato finora. Attenzione però all'ottima spinta offensiva della squadra di D'Angelo, che nelle ultime 5 partite ha segnato 8 volte.

CESENA-BRESCIA sabato alle 15:00 — Sfida molto interessante quella che vede di fronte bianconeri e lombardi. Entrambe hanno avuto un inizio di campionato positivo: il Brescia si trova sesto a 13 punti mentre il Cesena a 11, reduce dalla carambolesca sconfitta 3-5 contro la Sampdoria. Si prospetta un match dai tanti gol, essendo due delle migliori fasi offensive del campionato ma anche tra le peggiori difese. La squadra di Mignani vorrà trovare punti dopo le due sconfitte consecutive per ridare spinta alla rincorsa verso la zona play-off, ma i biancazzurri vogliono mantenere il posto tra le prime della classe.

CREMONESE-SALERNITANA sabato alle 15:00 — Partita stimolante quella che vede di fronte le squadre di Corini e Martusciello. Due squadre tra le migliori del campionato in cerca di continuità per inserirsi per la rincorsa alla A. I grigiorossi si trovano quarti a 14 punti e cercano la seconda vittoria consecutiva con l'ex Palermo in panchina, ma troveranno una Salernitana ben organizzata in cerca di punti importanti per tornare nelle zone nobili del campionato. I campani sono quattordicesimi a 11 punti. La sensazione è che sarà una sfida molto tecnica, in cui chi riuscirà a sfruttare meglio la propria qualità riuscirà a portare a casa il risultato.

PALERMO-REGGIANA sabato alle 15:00 — Per leggere la disamina al match dei rosanero CLICCA QUI

CARRARESE-CITTADELLA sabato alle 17:15 — Match tra due squadre in difficoltà, entrambe a 8 punti al 17esimo posto. I padroni di casa sembrano in ripresa con 5 punti conquistati nelle ultime tre partite, ma la risalita è ancora lunga. D'altra parte il Cittadella si trova in una situazione scomoda, al contrario degli ultimi anni: solo 2 punti nelle ultime cinque partite e cambio di allenatore che al momento non ha sortito alcun effetto. Le due squadre hanno trovato pochi gol in queste prime giornate, ci si può aspettare quindi poche reti in una sfida importante per ambedue i team che cercano punti per la salvezza.

SASSUOLO-MODENA sabato alle 17:15 — Il derby emiliano non è mai una partita banale: I neroverdi hanno una condizione strepitosa, 11 gol fatti nelle ultime due partite frutto anche del ritorno di Berardi, che ha collezionato 3 assist in soli 44 minuti di gioco. Il Modena sta bene e viene da una rimonta contro il Palermo, darà sicuramente una spinta ai neroverdi. La partita potrebbe essere condita da tanti gol, visto il momento del Sassuolo e la buona vena realizzativa degli ospiti, con 14 gol in queste prime nove partite. I padroni di casa si trovano terzi a 18 punti, i canarini al quindicesimo posto con 10 punti.

CATANZARO-SUDTIROL domenica alle 15:00 — I calabresi cercano di uscire dalle montagne russe degli ultimi posti, dopo aver guadagnato 9 punti nelle prime nove. La squadra di Caserta è alla ricerca di una vittoria che manca da 5 partite (anche l'unica in campionato fino ad ora). Il Sudtirol invece vuole tenere ancora la posizione che si sta conquistando in questo momento, trovandosi al nono posto con 12 punti. La partita potrebbe essere molto equlibrata e potrebbe sorprendere: infatti, malgrado i padroni di casa segnano e subiscono poco, gli altoatesini segnano e subiscono, al contrario, molto.

FROSINONE-PISA domenica alle 15:00 — Il fanalino di coda contro la capolista di queste prime nove giornate. Da una parte una squadra che ha appena cambiato allenatore per cercare di svoltare una stagione fino ad ora molto al di sotto delle aspettative, solo 6 punti in nove partite. D'altra parte la più grande sorpresa della B, con 22 punti in campionato e il primato assoluto. La sfida sulla carta sembra già scritta, ma attenzione a non sottovalutare le qualità dei ciociari che potrebbe avere nuovi stimoli dopo il cambio in panchina.

SAMPDORIA-MANTOVA domenica alle 15:00 — La squadra di Sottil cerca punti importanti per riavvicinarsi alle prime posizioni dopo un inizio non perfetto di campionato, con 11 punti conquistati in nove partite. Il Mantova invece si gode un ottimo inizio con 12 punti, nonostante una sola vittoria nelle ultime 5 giornate e vuole rimanere aggrappata al treno play-off. La sfida potrebbe riservare tanto spettacolo: entrambe le squadre sanno segnare ma non sono perfette in fase difensiva.