Miccoli torna al Renzo Barbera: l’annuncio sui social

Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, tramite un post su Instagram ha annunciato il suo ritorno nella casa che lo ha accolto per ben 5 anni

Il miglior marcatore della storia rosanero Fabrizio Miccoli tramite un post su Instagram ha annunciato che tornerà allo stadio Renzo Barbera fra 9 giorni , cioè per la partita contro il Cittadella . «È passato tanto tempo…troppo. - dice il capitano - Altri 9 giorni e torno in uno dei miei posti preferiti di sempre. Ci si vede la? - conclude l’ex bomber del salento -»

Era già stato invitato per Palermo-Sampdoria dello scorso anno, a cui hanno assistito diversi ex calciatori della squadra siciliana come Amauri, Pastore, Migliaccio o Nocerino per citarne alcuni, ma purtroppo Fabrizio per impegni personali dovette rifiutare l’invito facendo una promessa: “Prometto che presto sarò lì con voi e sarà bellissimo. Godetevi questa giornata, Forza Palermo”.