Sampdoria, Pirlo: “L’obiettivo deve essere il ritorno immediato in Serie A”

Sulla differenza tra calciatore e allenatore: "Sono due lavori completamente diversi. Quando ho fatto la scelta di iniziare la carriera in panchina non avevo in mente di partire subito dall'alto, c'è stata l'occasione. In Turchia avevo poche possibilità di fare un grande lavoro ma sono andato con grande voglia di mettermi in gioco. La Sampdoria per me è una grande opportunità perché la considero una grande squadra. Anche se siamo in Serie B, c'è un progetto importante per fare le cose fatte bene, non conta la categoria. L'obiettivo è lavorare per fare una grande stagione, la Serie B è diversa da altre competizioni ma bisogna mettere sempre il 100%".