Sampdoria-Lecco, Pirlo: “Brescia è stata una lezione. Verre eterna promessa? Deve…”

Pirlo, tecnico della Sampdoria, presenta la sfida contro il Lecco. Entrambe le squadre sono a quota 16 punti in Serie B.

"La partita di Brescia penso sia stata di lezione e non deve più ricapitare. Domani affrontiamo una squadra che sta bene, che è in salute, che da quando ha cambiato trend da quando ha cambiato allenatore. Una squadra molto aggressiva e che gioca un buon calcio". Lo ha detto Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria reduce da una sconfitta pesante contro il suo ex Brescia che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive dei blucerchiati. Il prossimo avversario è il Lecco in piena rinascita grazie alla cura Bonazzoli con il recente successo contro il Bari.

SUI NUMEROSI STOP - "Gli infortuni fanno parte del calcio. Succedono in tutte le squadre, non solo alla Sampdoria. Il calcio è veloce, il calcio è cambiato negli ultimi anni e quindi ci vuole il giusto adattamento, gli allenamenti giusti per poi andare a ripetere quanto fatto in partita. A volte ti alleni ma nel corso del match i movimenti sono diversi mentre noi cerchiamo di allenarci con la stessa intensità. Capita che nel calcio ci siano momenti dove ci sono giocatori infortunati. In questo momento ne abbiamo qualcuno ma non dobbiamo star lì a pensare a questo. Ma, ripeto, è un problema del calcio in generale: sono tante partite, velocità alte".

SULLO STATO DI PEDROLA - "Nessuna ricaduta ma qualche fastidio normale dopo una recidiva. Meglio preservare il giocatore perchè se lo riperdiamo adesso rischiamo di lasciarlo fuori ancora per tre mesi. Quando sarà pronto al 100% tornerà a giocare. Se non è pronto è inutile rischiare altri infortuni".

VERRE ETERNA PROMESSA - "Ha grandi qualità per la categoria. Deve sbloccarsi mentalmente, magari con un gol per togliersi di dosso tutta questa pressione. E' un giocatore importante per noi che può fare sempre la giocata da un momento all'altro e molto utile anche nella fase difensiva perchè è un giocatore intelligente nei movimenti e nel capire le zone dove ricevere il pallone. Ha bisogno di quella scintilla per sbloccarsi e giocare più sereno".

