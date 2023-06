Sampdoria, ecco il nuovo allenatore: Radrizzani sceglie Pirlo per la panchina

Dopo la fumata nera per Fabio Grosso, la Sampdoria ha individuato in Andrea Pirlo il nuovo allenatore per il prossimo campionato di Serie B.

Mediagol ⚽️️

La Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore. Andrea Radrizzani - come riportato da Sky Sport - ha individuato in Andrea Pirlo il profilo idoneo alla piazza doriana che ripartirà dal campionato di Serie B. Dopo l'intesa sfumata con l'ex Frosinone Fabio Grosso, la dirigenza del club ligure ha stretto per convincere il Campione del Mondo a sposare il progetto. Firme in corso in questo momento con Radrizzani che ha visto in Pirlo la giusta fame per iniziare questo nuovo ciclo.