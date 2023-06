Sistemato l'assetto societario con l'avvento alla presidenza di Radrizzani, è tempo per la Sampdoria di programmare la prossima stagione di Serie B. Retrocessi in cadetteria dopo un'annata sfortunata non solo sul campo, ma in cui si è rischiato anche di ripartire dalla Serie D, i blucerchiati cercano un condottiero per puntare subito alla promozione.