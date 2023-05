Pisa, dopo Gattuso spunta anche l’ex Juventus Pirlo in panchina per il dopo D’Angelo

Secondo quanto riportato da La Nazione, sarebbe spuntato un nuovo nome per la guida tecnica del Pisa, ovvero Andrea Pirlo. Un altro ex Milan campione del mondo da calciatore nel 2006 che ha già allenato in Italia la Juventus nella stagione 2020-2021, conquistando una qualificazione in Champions League e vincendo la Coppa Italia. Attualmente, Pirlo allena il Fatih Karagümrük Spor Kulübü, ma è in totale rottura con il club turco che, salvo improbabili ribaltoni, non lo riconfermerà per la prossima stagione.