Gardini: “Centro Sportivo emblema Palermo e CFG. Vogliamo stadio più funzionale”

"E' una storia bellissima dotare il Palermo di un centro sportivo con il supporto e le migliorie che sono state apportate nella fase successiva all'acquisto e di questo bisogna dare merito a Dario Mirri perché ha trovato un terreno adatto. E' il punto di partenza di un certo sviluppo per una società di calcio che vuole essere il baluardo di un insieme di posizioni che bisogna avere. Cambierà la vita alla parte sportiva, perché si potrà vivere quotidianamente e ci farà migliorare la qualità della parte sportiva. Da questa estate in poi potremo valutare giorno dopo giorno i nostri calciatori in una struttura all'avanguardia per una squadra come il Palermo", le sue parole.