Pisa, anche la Sampdoria sulle tracce di Lucca? L’agente: “Intesa con l’Udinese”

Sembra essere giunta al capolinea dopo appena un anno l'esperienza di Lorenzo Lucca all'Ajax. Arrivato in Olanda la scorsa estate, diventando così il primo italiano ad indossare la maglia dei Lancieri, il classe 2000 ha collezionato appena centotrentasei minuti in quattordici presenze, e due gol contro PSV e Vitesse. Quattordici le partite giocate, invece, nella Serie B olandese con la squadra U21, impreziosite da sei reti. Numeri che non hanno convinto l'Ajax ad esercitare il diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Lucca, infatti, era approdato in Eredivisie con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) con opzione in favore del club estero.