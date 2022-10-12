In occasione della nona giornata di campionato, il Parma ospiterà la Reggina al Tardini. La formazione di Pecchia è attualmente settima in classifica, mentre la squadra amaranto è capolista con 18 punti in compagnia del Bari. Intervenuto a pochi giorni dalla sfida Federico Ricci, esterno d’attacco della Reggina, ha parlato ai microfoni di Video Touring proiettandosi al prossimo impegno contro i crociati.

"Abbiamo fatto una grande partita. Il derby è un appuntamento importantissimo ed è stata una bellissima giornata”. Così Federico Ricci, ai microfoni di Video Touring 104, ha commento la vittoria ottenuta sabato nel match con il Cosenza.

“Sono felice per gli applausi ricevuti perché quelli del Granillo vanno conquistati. L’anno scorso non ci sono riuscito. Ora le cose sono cambiate grazie al mister e al gruppo. Devo continuare a sfruttare le chances che mi dà l’allenatore. Manca il gol. Non sono mai andato in rete in amaranto, ma quello che conta è la squadra”.

Sui 3000 tifosi attesi per la sfida contro il Parma: ”Saranno una spinta in più. Lotteremo su ogni pallone anche per loro. Sarà una partita complicata, contro una delle candidate principali alla promozione”.