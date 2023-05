Reggina, la CFA restituisce ai calabresi due punti: Palermo ora vicino. La classifica

La Corte Federale d'Appello si è riunita questo giovedì 11 maggio per discutere ed esaminare il ricorso della Reggina circa la penalizzazione di sette punti inflitta nel campionato in corso per inadempienze amministrative e contabili. Nella seduta odierna, svoltasi nel primo pomeriggio, sono stati accorpati entrambi i deferimenti (sia quello che ha portato al -3 sia l'altro che ha portato al -4). La Procura Federale, nella figura del Dott. Scarpa, aveva chiesto la conferma della penalizzazione totale di 7 punti in classifica, accusando la società calabrese sulla gestione dei tempi di presentazione del piano piano di ristrutturazione del debito al Tribunale.