Serie B: Reggina, rebus playoff. CAF esamina oggi ricorso club contro il -7, dettagli

Giornata cruciale per la Reggina di Pippo Inzaghi. La Corte Federale d'Appello si riunirà in giornata, con inizio dibattimento previsto per il primo pomeriggio, per discutere ed esaminare il ricorso del club calabrese avverso alla penalizzazione di sette punti inflitta nel campionato in corso per inadempienze amministrative e contabili. Sanzione che ha fattivamente stravolto la classifica in zona playoff, con la squadra amaranto che ha perso posizioni e abbrivio trovandosi costretta ad inseguire le dirette concorrenti per riconquistare il diritto a disputare gli spareggi promozione. Al momento, la Reggina si trova infatti a quota 45 punti in graduatoria, appaiata al Modena di Tesser, ed ha ben dieci squadre davanti a sé. Un punto sopra vi è il terzetto composto da Pisa, Ascoli e Venezia, settimo a quota quarantotto punti c'è il Palermo di Eugenio Corini, insediatosi in piena zona playoff, al settimo posto, dopo la vittoria ottenuta contro la Spal al Barbera. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, filtra ottimismo in casa Reggina, sussiste la consapevolezza di poter dimostrare l'assoluta buona fede agli organi di giustizia sportiva, la società è certa di aver operato con trasparenza e legalità in piena conformità con l’iter imposto dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Fallimentare. Circostanza che non le ha permesso di ottemperare alle scadenze e a cui ha presentato il piano di rientro dei debiti pregressi. Qualora il ricorso dovesse essere rigettato dalla CAF, la Reggina punta al Collegio di Garanzia del Coni per ottenere la revoca della penalizzazione e la conseguente restituzione dei sette punti in classifica. L'auspicio è quello di accorciare i tempi per non compromettere tempi e regolare disputa dei playoff del campionato di Serie B nei termini stabiliti.