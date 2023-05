Palermo, verso il Cagliari: seduta pomeridiana, Saric e Nedelcearu in gruppo

Il report della seduta d'allenamento odierna del Palermo, in vista del match contro il Cagliari. In gruppo Saric e Nedelcearu

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo al match esterno contro il Cagliari , in programma sabato 13 maggio alle 14 all'Unipol Domus. Reduce dalla vittoria contro la Spal , la compagine rosanero è attualmente settima in classifica e in corsa per consolidare un posto in zona playoff.

Darjio Saric e Ionut Nedelcearu hanno lavorato in gruppo, in particolare per il bosniaco c'è ottimismo per averlo a disposizione contro i sardi in attesa della rifinitura di domani, 12 maggio. L'ex Ascoli potrebbe quindi tornare prima del previsto, rispetto all'obiettivo iniziale di averlo a disposizione all'ultima di campionato contro il Brescia. Lavoro differenziato programmato infine per Edoardo Lancini.