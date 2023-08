Reggiana, QS: “Col Palermo belli ma senza punti. Espulsione severa, in undici…”

Nonostante la partita della formazione granata non sia iniziata nel migliore dei modi con la rete all'ottavo minuto di Fabio Lucioni per i siciliani, la compagine allenata da Alessandro Nesta non si è disunita ed ha condotto la gara per una grande porzione del primo tempo, fino a quando non è arrivata l'espulsione di Marcandalli al 42' che ha inevitabilmente condizionato il match. Cartellino rosso estratto dall'arbitro Tremolada giudicato particolarmente severo secondo il quotidiano che sottolinea il recupero di Pieragnolo su Segre lanciato a rete. A parità numerica, secondo il QS, la Reggiana avrebbe potuto dire la sua in questo incontro con i rosanero. Dopo il pareggio a firma di Lanini, il Palermo non ha lasciato scampo ai granata ed ha ripreso in mano la partita con le reti di Jacopo Segre e di Edoardo Soleri nell'ultimo assalto delle "aquile".